ATTT advierte: Plazo para pago de placas de transporte público vence en agosto

La ATTT recuerda a transportistas que el plazo para pagar placas 2025 vence el 31 de agosto. El trámite es obligatorio y evita sanciones.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que el período de pago de placas correspondiente al año 2025 para vehículos de transporte público de pasajeros a nivel nacional se encuentra próximo a finalizar, según lo establece la Resolución OAL-116 del 21 de febrero de 2025.

El trámite inició el 1 de abril de 2025 y tiene como fecha límite el 31 de agosto de 2025. La institución recordó que el cumplimiento dentro del plazo es obligatorio y evita sanciones, además de garantizar la debida regulación de los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros.

Puntos de pago y orientación por la ATTT

El pago debe realizarse en los puntos autorizados por la ATTT. Asimismo, la entidad exhortó a los propietarios y operadores a cumplir con la disposición, contribuyendo al orden y la seguridad en la movilidad ciudadana.

Para consultas y orientación, los interesados pueden comunicarse a través de los canales oficiales de atención de la institución.

