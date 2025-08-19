Licencia digital en Panamá: tendrá un módico costo y será opcional para conductores

Las Autoridades de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que la nueva licencia digital , dirigida a todos los conductores que cuentan con este documento en su versión física, tendrá un costo adicional de B/. 7.00, y podrá ser utilizada en los celulares móviles.

Esta licencia será de carácter opcional y contará con la misma validez e información que la licencia física.

“Es una opción que tiene el usuario. De acuerdo a la actividad que desarrolle, así mismo usted tendrá acceso a su teléfono, y pueda mantenerla y no tener la licencia oficial. Lo importante es que ambas tienen la misma información. Al momento en que la Policía Nacional o el inspector de tránsito por una multa restrinja la misma, ambas quedarán restringidas”, explicó el director de la ATTT, Simón Henríquez.

Actualmente, se lleva a cabo un proceso de capacitación para los inspectores de tránsito de la ATTT, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, así como para personal del Ministerio Público y jueces de tránsito.