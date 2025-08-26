Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 16:31

Alcaldía de Panamá anunció la realización del Summit Wild Fest 2025, un evento para toda la familia

La Alcaldía de Panamá anunció que esta actividad busca promover la recreación y el turismo interno, a través del trabajo de su Dirección de Gestión Ambiental.

La Alcaldía de Panamá anunció la realización del SUMMIT WILD FEST 2025, que se llevará a cabo el domingo 31 de agosto, en horario de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., en el Jardín Botánico Summit.

Este festival familiar ofrecerá una variada agenda de actividades que incluye shows infantiles, música en vivo, zona extrema con zipline y muro de escalar, zona kids con inflables, exhibiciones educativas, pasillo gastronómico y múltiples sorpresas para todas las edades.

La actividad busca promover la recreación y el turismo interno, al tiempo que refuerza el compromiso ambiental de la Alcaldía de Panamá, a través del trabajo de su Dirección de Gestión Ambiental, que impulsa programas como reciclaje, reforestación y educación ambiental.

