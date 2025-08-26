Alcaldía de Panamá anunció la realización del Summit Wild Fest 2025, un evento para toda la familia

La Alcaldía de Panamá anunció la realización del SUMMIT WILD FEST 2025, que se llevará a cabo el domingo 31 de agosto, en horario de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., en el Jardín Botánico Summit.

Este festival familiar ofrecerá una variada agenda de actividades que incluye shows infantiles, música en vivo, zona extrema con zipline y muro de escalar, zona kids con inflables, exhibiciones educativas, pasillo gastronómico y múltiples sorpresas para todas las edades.

Le podría interesar: Feria Empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá: todos los detalles que debes conocer

La actividad busca promover la recreación y el turismo interno, al tiempo que refuerza el compromiso ambiental de la Alcaldía de Panamá, a través del trabajo de su Dirección de Gestión Ambiental, que impulsa programas como reciclaje, reforestación y educación ambiental.