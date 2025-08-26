Alerta en Panamá: crean web falsa del Ministerio Público para robar datos

La Procuraduría General de la Nación (PGN) alertó este martes sobre la creación de un sitio web fraudulento que suplanta la identidad del Ministerio Público de Panamá con la intención de robar datos confidenciales, una práctica conocida como phishing.

La PGN enfatizó que la dirección oficial del Ministerio Público es https://ministeriopublico.gob.pa. El portal fraudulento tiene un dominio similar, pero termina en .org.

Alertan sobre página falsa del Ministerio Público

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960439498703048923&partner=&hide_thread=false La @PGN_PANAMA advirtió este martes sobre la creación de un sitio web fraudulento suplantando la identidad del Ministerio Público de Panamá para robo de datos confidenciales, modalidad conocida como “phishing”.



La entidad destaca que la dirección del sitio web oficial del… pic.twitter.com/CLttpZsw6v — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2025

“El sitio malicioso presenta un supuesto aviso de ‘citación oficial’ e intenta que los usuarios ingresen una contraseña para acceder a un documento inexistente”, explicó la institución. El MP subraya que nunca se solicitarán contraseñas para revisar citaciones o documentos oficiales. “El sitio malicioso presenta un supuesto aviso de ‘citación oficial’ e intenta que los usuarios ingresen una contraseña para acceder a un documento inexistente”, explicó la institución. El MP subraya que nunca se solicitarán contraseñas para revisar citaciones o documentos oficiales.

La PGN recomendó que, ante correos o enlaces sospechosos, no se haga clic ni se ingresen datos, y se utilicen herramientas del proveedor de correo como bloquear remitente o marcar como spam. Además, si alguien ingresó información en la página falsa, debe cambiar sus contraseñas de inmediato.