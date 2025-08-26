Alerta en Panamá: crean web falsa del Ministerio Público para robar datos

La Procuraduría General de la Nación (PGN) alertó este martes sobre la creación de un sitio web fraudulento que suplanta la identidad del Ministerio Público de Panamá con la intención de robar datos confidenciales, una práctica conocida como phishing.
La PGN enfatizó que la dirección oficial del Ministerio Público es https://ministeriopublico.gob.pa. El portal fraudulento tiene un dominio similar, pero termina en .org.
Alertan sobre página falsa del Ministerio Público
La PGN recomendó que, ante correos o enlaces sospechosos, no se haga clic ni se ingresen datos, y se utilicen herramientas del proveedor de correo como bloquear remitente o marcar como spam. Además, si alguien ingresó información en la página falsa, debe cambiar sus contraseñas de inmediato.