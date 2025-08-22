Chiriquí Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 07:04

Policía Nacional solicita apoyo de la ciudadanía para encontrar a un sospechoso de estafa

La Policía Nacional indicó que Azhayr Jaén es requerido por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional informó que mantiene la búsqueda del joven Azhayr Jaén, requerido por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa, por un hecho ocurrido el 27 de noviembre de 2022, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana. Si posee información que pueda contribuir con el caso, puede comunicarse a los siguientes números: 104, 524-2514 o 511-9081.

