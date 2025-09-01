Atención Jubilados y pensionados: El viernes 5 será el pago por la CSS por ACH y Cheque

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 para jubilados y pensionados en Panamá. De acuerdo con la entidad, el primer desembolso del mes, que corresponde a la primera y segunda quincena, se realizará el viernes 5 de septiembre.

Pago a Jubilados y pensionados que cobran por ACH y Cheque será el mismo día

Los pagos se efectuarán el mismo día, tanto por ACH como por cheque. En el caso de quienes cobran por cheque, deberán retirar el dinero en los centros habilitados por la CSS a nivel nacional. La institución recordó a los beneficiarios que pueden consultar el calendario oficial de pagos 2025 en la página web de la CSS, a fin de verificar futuras fechas.