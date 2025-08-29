Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2025 - 09:43

Jubilados y pensionados: CSS inicia pagos de septiembre la próxima semana

Los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque deben acudir a los centros de pago de la región metropolitana y el interior del país.

CSS inicia pagos de septiembre para jubilados y pensionados.

Ana Canto
Por Ana Canto

Los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes este viernes 5 de septiembre, a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH) y cheques, según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

Se recuerda a quienes cobran mediante cheque que deben acudir a los centros de pago habilitados en la región metropolitana y en el interior del país con su cédula vigente.

Jubilados y pensionados: Pagos de septiembre y octubre

ACH

  • Viernes 5 y 19 de septiembre
  • Viernes 3 y lunes 20 de octubre

Cheques

  • Viernes 5 y lunes 22 de septiembre
  • Lunes 6 y martes 21 de octubre

Bono permanente a jubilados y pensionados

Queda pendiente el último pago del bono permanente, dirigido a jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social, el cual está programado para el lunes

