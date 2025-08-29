Jubilados y pensionados: CSS inicia pagos de septiembre la próxima semana

Los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes este viernes 5 de septiembre, a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH) y cheques, según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).
Jubilados y pensionados: Pagos de septiembre y octubre
ACH
- Viernes 5 y 19 de septiembre
- Viernes 3 y lunes 20 de octubre
Cheques
- Viernes 5 y lunes 22 de septiembre
- Lunes 6 y martes 21 de octubre
Bono permanente a jubilados y pensionados
Queda pendiente el último pago del bono permanente, dirigido a jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social, el cual está programado para el lunes