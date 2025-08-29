Jubilados y pensionados: CSS inicia pagos de septiembre la próxima semana

CSS inicia pagos de septiembre para jubilados y pensionados.

Por Ana Canto Los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes este viernes 5 de septiembre, a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH) y cheques, según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

Se recuerda a quienes cobran mediante cheque que deben acudir a los centros de pago habilitados en la región metropolitana y en el interior del país con su cédula vigente.

