Asamblea Nacional: iniciativa busca retener pago a legisladores positivos en antidoping

En la Asamblea Nacional se presentó una propuesta que busca suspender y retener los salarios a los diputados que resulten positivos en pruebas antidoping.

Suspensión y retención de salarios para diputados que resulten positivos en pruebas antidoping, proponen en la Asamblea Nacional.



El diputado Jorge González (@gnz_jorge), la medida pretende garantizar que los legisladores cuenten con todas sus capacidades físicas y mentales…

La iniciativa fue planteada por el diputado Jorge González, quien explicó que la medida tiene como propósito garantizar que los legisladores cuenten con todas sus capacidades físicas y mentales para ejercer sus funciones en beneficio del país.

De aprobarse, la propuesta establecería sanciones administrativas inmediatas para quienes incumplan con las pruebas, reforzando la transparencia y la responsabilidad dentro del Órgano Legislativo.