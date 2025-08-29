Asamblea Nacional: iniciativa busca retener pago a legisladores positivos en antidoping

En la Asamblea Nacional se presentó una propuesta que busca suspender y retener los salarios a los diputados que resulten positivos en pruebas antidoping.
Diputado presentó una propuesta en la Asamblea Nacional
La iniciativa fue planteada por el diputado Jorge González, quien explicó que la medida tiene como propósito garantizar que los legisladores cuenten con todas sus capacidades físicas y mentales para ejercer sus funciones en beneficio del país.
De aprobarse, la propuesta establecería sanciones administrativas inmediatas para quienes incumplan con las pruebas, reforzando la transparencia y la responsabilidad dentro del Órgano Legislativo.