29 de agosto de 2025

Asamblea Nacional: iniciativa busca retener pago a legisladores positivos en antidoping

El diputado Jorge González presentó una propuesta en la Asamblea Nacional para suspender y retener salarios a legisladores.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En la Asamblea Nacional se presentó una propuesta que busca suspender y retener los salarios a los diputados que resulten positivos en pruebas antidoping.

La iniciativa fue planteada por el diputado Jorge González, quien explicó que la medida tiene como propósito garantizar que los legisladores cuenten con todas sus capacidades físicas y mentales para ejercer sus funciones en beneficio del país.

De aprobarse, la propuesta establecería sanciones administrativas inmediatas para quienes incumplan con las pruebas, reforzando la transparencia y la responsabilidad dentro del Órgano Legislativo.

