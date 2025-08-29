Bocas del Toro Nacionales -  29 de agosto de 2025 - 07:51

Noticia importante: CSS realizará pago de bono permanente por cheque a jubilados y pensionados

La CSS realiza la entrega del bono permanente de B/.50.00 en Bocas del Toro, en cumplimiento con la Ley 438 para pensionados y jubilados.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que a partir de este 28 de agosto de 2025, la agencia provincial dará inicio a la entrega de los cheques del bono permanente de B/.50.00, correspondiente al mes de agosto, a pensionados y jubilados.

CSS entrega bono permanente de agosto en Bocas del Toro a jubilados y pensionados

La distribución se realiza en las instalaciones de la CSS en Bocas del Toro, desde las 7:00 a. m., en cumplimiento con la Ley 438 de 14 de junio de 2024, que establece este beneficio de manera permanente para los asegurados dentro del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

La institución reiteró su compromiso de garantizar el pago oportuno a todos los beneficiarios.

