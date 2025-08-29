Karol G cantará en concierto del Vaticano junto a Pharrell Williams y Andrea Bocelli

La cantante colombiana Karol G , conocida como La Bichota, se prepara para un intenso septiembre de presentaciones internacionales, destacando su participación como invitada especial del concierto Grace from the World, que se celebrará en la Plaza de San Pedro, Vaticano, el próximo 13 de septiembre.

En este evento único, Karol G compartirá escenario con Pharrell Williams, con quien coincidió recientemente en la Semana de la Moda de París y quien produjo la pista Ivony Bonita del álbum Tropicoqueta, y con Andrea Bocelli, con quien se reencontrará tras colaborar en una nueva versión de Vivo Por Ella.

El concierto forma parte de la clausura de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, que se celebra los días 12 y 13 de septiembre y busca promover la fraternidad y la paz mundial a través del arte y valores universales.

El acceso será gratuito y abierto al público, y quienes no puedan asistir tendrán la oportunidad de seguir la transmisión global en Disney+ a partir de la 1:00 p. m., hora de Panamá.

La iniciativa está dirigida por Pharrell Williams y Andrea Bocelli, quienes buscan cerrar dos días de diálogo y reflexión con un evento musical que promueva unidad y convivencia mundial.