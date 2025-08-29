Panamá Nacionales -

Formulan imputación y dictan medidas cautelares al exadministrador de la AIG, un empresario y una abogada

La noche del jueves se formuló la imputación por delitos de corrupción y asociación ilícita para delinquir al exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; al empresario Budy Attie, y a la abogada Janice Becerra. El juez dictó medida cautelar de reporte periódico e impedimento de salida del país a los tres.