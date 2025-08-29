Lotería fiscal 2025: ¿cuándo será el segundo sorteo?

Las autoridades de la Dirección General de Ingresos (DGI) informaron que el segundo sorteo de la Lotería fiscal se realizará el jueves 30 de octubre de 2025, y más de 25 ciudadanos podrán ganar premios que superan los B/. 100,000.00.

Las urnas serán retiradas el jueves 23 de octubre, una semana antes del sorteo, por lo que se recomienda a los participantes entregar sus sobres con anticipación.

¿Dónde ver el segundo sorteo de la Lotería fiscal?

El segundo sorteo se podrá seguir en vivo a través de las redes sociales de la Dirección General de Ingresos (DGI), en Instagram y X, mediante el usuario @dgipma y del Ministerio de Economía y Finanzas @mefpma.

Lotería fiscal 2025: ¿Cómo es la dinámica del sorteo?

La mecánica consiste en que cuatro niños retiran al azar 25 sobres de una piscina. Los sobres son entregados al personal de facturación de la DGI, quienes verifican que cumplan con los datos requeridos: nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico y dirección del participante.

Si algunos sobres no cumplen con los requisitos y son descartados y reemplazados por otros que sí estén correctos.

Distribución de premios del primer sorteo:

5 premios de B/. 10,000.00

10 premios de B/. 5,000.00

10 premios de B/. 1,000.00

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.

Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.

No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo Número de cédula de identidad personal Número de teléfono de contacto Correo electrónico Dirección residencial Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Agosto 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en: