La Lotería Fiscal ya tiene ganadores de su primer sorteo, con premios de hasta B/. 10,000

Este jueves 28 de agosto se llevó a cabo el primer sorteo de la Lotería Fiscal de Panamá, en el que se dieron a conocer a los ganadores de B/. 10,000.00, B/. 5,000.00 y B/. 1,000.00, luego de participar colocando un sobre con cinco facturas fiscales en las urnas habilitadas para la actividad.

El evento se celebró desde las 3:00 p.m. en el Centro Comercial Los Andes Mall, en el distrito de San Miguelito.

Le podría interesar: Cómo participar en la Lotería Fiscal de Panamá: Guía completa para todos los participantes

Lotería fiscal2025: ¿Cómo fue la dinámica del sorteo?

La mecánica consistió en que cuatro niños retiraron al azar 25 sobres de una piscina instalada en el centro comercial. Los sobres fueron entregados al personal de facturación de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes verificaron que cumplieran con los datos requeridos: nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico y dirección del participante.

Algunos sobres no cumplían con los requisitos y fueron descartados y reemplazados por otros que sí estaban correctos.

¿Quiénes ganaron?

Entre los afortunados se encuentran participantes de las provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas y Panamá Oeste. Destacó el caso de una ganadora de Veraguas, quien logró llevarse dos premios tras haber colocado varios sobres a su nombre en las urnas, lo cual es válido según la normativa del sorteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961190646540054592&partner=&hide_thread=false En este momento se está realizando la primera tómbola de la Lotería Fiscal de la @DGIpma, y ya se conocieron los primeros ganadores.



Una de las participantes ganó B/.20,000.00, toda vez que sacaron dos de sus sobres para los premios de B/.10,000.00.



Una enorme piscina con los… pic.twitter.com/IKxKsPhTD9 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 28, 2025

Distribución de premios del primer sorteo:

5 premios de B/. 10,000.00

10 premios de B/. 5,000.00

10 premios de B/. 1,000.00

Embed - Min. de Economía y Finanzas on Instagram: "Primer sorteo de la Lotería Fiscal Ganadores de B/.1,000" View this post on Instagram A post shared by Min. de Economía y Finanzas (@mefpma)

¿Cuándo será el segundo sorteo de la Lotería Fiscal?

Las autoridades de la DGI informaron que el segundo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el próximo 30 de octubre de 2025. Las urnas serán retiradas una semana antes del sorteo, por lo que se recomienda a los participantes entregar sus sobres con tiempo.