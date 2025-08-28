René Picado, de Teletica, gana premio SIP al Ejecutivo del Año 2025

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó el Premio al Ejecutivo del Año 2025 a René Picado, presidente de Televisora de Costa Rica (Teletica), en reconocimiento a su liderazgo en el fortalecimiento del principal medio audiovisual del país y a su aporte al interés público y al desarrollo democrático costarricense.

Este galardón anual de la SIP destaca a líderes empresariales de medios de comunicación en las Américas, cuyo trabajo fortalece la libertad de prensa, el acceso a la información y la sostenibilidad de los medios. La distinción subraya la visión estratégica, innovación y responsabilidad social de los ejecutivos que contribuyen al bienestar social y a la consolidación democrática en sus países.

La entrega del premio se realizará durante la 81ª Asamblea General de la SIP, programada del 16 al 19 de octubre de 2025 en el Hotel Westin Punta Cana, República Dominicana.

René Picado, referente en medios costarricenses según SIP

La SIP anunció que el Premio al Ejecutivo del Año 2025 se concede a René Picado Cozza, presidente de @teletica7, en reconocimiento a una trayectoria que ha fortalecido el principal grupo de empresas audiovisuales del país y aportado al interés público y a la democracia. pic.twitter.com/4u5gIQb5Y8 — SIP • IAPA (@sip_oficial) August 28, 2025

Picado dirige Canal 7, sede de Telenoticias, el noticiero más antiguo de Costa Rica, además de XpertTV, la emisora 91.5 y las plataformas digitales TD+, TD+2 y TDMAX. También es cofundador de FUTV, el canal deportivo líder del país, consolidando su influencia en televisión, radio y medios digitales.

A lo largo de su trayectoria, ha defendido la independencia editorial, garantizando la calidad y credibilidad de la información frente a presiones políticas y desafíos relacionados con la publicidad estatal y la asignación de frecuencias.

Su aporte no se limita a la gestión empresarial: ha tenido un papel activo en organismos como la Organización de la Televisión Iberoamericana, la Cámara de Comercio y la Cámara Nacional de Radio y Televisión.

Reconocimiento regional

Desde El Salvador, el presidente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), Juan Carlos Eserski, junto con sus colaboradores, felicitó a René Picado por el importante reconocimiento otorgado por la SIP.

Gracias a su visión estratégica, innovación tecnológica y compromiso con la sociedad, Picado se ha consolidado como un líder en la modernización de los medios de comunicación en Costa Rica y la región.