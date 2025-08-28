Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2025 - 14:13

Chiquita podría volver a Panamá: Gobierno busca reactivar empleos

La ministra de Trabajo confía en un acuerdo para el retorno de Chiquita a Bocas del Toro, con el fin de generar empleo y evitar otra crisis.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se refirió este jueves en la provincia de Bocas del Toro a las conversaciones que mantiene el Gobierno Nacional con la empresa bananera Chiquita para su posible retorno a Panamá.

“En este momento las cartas están sobre la mesa. Tenemos toda la confianza de que el ministro Moltó, junto con el presidente, llevarán este acuerdo y poder traer empleo nuevamente a la provincia... no podemos permitir que Changuinola se convierta en un Puerto Armuelles”, manifestó la ministra.

MITRADEL espera cumplimiento con Chiquita Panamá

El retorno de Chiquita a Bocas del Toro representaría una oportunidad de reactivación laboral y económica, en una región históricamente dependiente de la producción bananera.

La referencia a Puerto Armuelles, distrito de Chiriquí que sufrió una profunda crisis tras la salida de la United Fruit Company en 2003, busca resaltar la importancia de evitar que Bocas del Toro enfrente un escenario similar de desempleo y migración forzada.

