Chiquita Panamá reanudará operaciones bananeras en Bocas del Toro tras acuerdo con el Gobierno

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la Resolución N.° 99-25, mediante la cual se autoriza al Ministro de Comercio e Industrias a coordinar y suscribir los acuerdos necesarios con la empresa Chiquita Panamá LLC y las entidades públicas competentes, con el fin de lograr la reanudación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

La resolución incluye la facultad de suscribir, en nombre del Gobierno Nacional, los compromisos que se requieran para restablecer las operaciones y establecer mecanismos de seguimiento que permitan garantizar su implementación efectiva.

Moltó recordó que el presidente José Raúl Mulino se reunirá este viernes con el…

Chiquita había suspendido indefinidamente sus operaciones en los distritos de Changuinola y Almirante, luego de una prolongada huelga que llevó a la terminación de relaciones laborales con más de seis mil trabajadores. La empresa alegó causa de fuerza mayor, conforme a lo dispuesto en los contratos vigentes con el Estado.

El Gobierno destacó el impacto social y económico que ha tenido la suspensión en Bocas del Toro y señaló que, por la importancia de la actividad bananera para la provincia, es prioritario restablecer las operaciones de manera ordenada.

Para ello, se establecerá un canal de coordinación interinstitucional en el que participarán entidades como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), entre otras, a fin de garantizar que la reactivación se ejecute con efectividad y transparencia.