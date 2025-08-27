Luis Oliva: Empresarios y abogada aprehendidos en investigaciones contra exdirector de la AIG

Durante los allanamientos realizados esta mañana, que culminaron con la captura del exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Oliva , también fueron aprehendidos una abogada y dos empresarios en el marco del caso relacionado con la plataforma Listo Wallet, creada durante la pandemia de COVID-19 para el cobro del Vale digital y la beca PASE-U.

Los detenidos durante la operación “Espejo de Cristal” del Ministerio Público son la abogada Janice Becerra y los empresarios Buddy Attie y Ralph Attie.

Por el momento, se ha informado que se ha iniciado una investigación por delitos contra la administración pública. Se espera que este miércoles comiencen los procesos en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional relacionados con la aprehensión de estas cuatro personas.

El exdirector y excandidato a diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue detenido en su residencia en un condominio de Parque Lefevre, en la ciudad de Panamá.

Estas cuatro personas fueron aprehendidas por delitos relacionados con la corrupción de funcionarios públicos, asociación ilícita y delitos contra la administración pública, tras una denuncia presentada en 2023.