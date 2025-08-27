Capturan a Luis Oliva, exdirector de la AIG, por la plataforma LISTO para pago del PASE-U y Vale digital

El exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental ( AIG ) , Luis Ricardo Oliva Ramos, fue aprehendido este miércoles 27 de agosto en el marco del caso relacionado con la plataforma LISTO, utilizada para el pago de becas universales, Vale Digital y PASE-U.

La detención se realizó mediante el operativo “Espejo de Cristal”, desarrollado por la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN). Se ejecutaron cuatro diligencias de allanamiento y registro en distintos puntos, en el marco de investigaciones por delitos contra la administración pública, en sus modalidades de corrupción de servidores públicos, peculado y asociación ilícita para delinquir.

Luis Oliva, exdirector de la AIG, capturado por caso de la plataforma LISTO

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960692323408331172&partner=&hide_thread=false #LoÚltimo El exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva ha sido aprehendido este miércoles 27 de agosto, por supuesto delito contra la administración pública en su modalidad de corrupción de servidores públicos, peculado y asociación… pic.twitter.com/1b9wfFf7qr — Telemetro Reporta (@TReporta) August 27, 2025

El caso tiene relación con la creación y gestión de la plataforma LISTO, diseñada por la administración anterior para verificar y facilitar el pago de becas del IFARHU. La Fiscalía Superior Anticorrupción ha realizado previamente inspecciones, allanamientos y revisiones de bases de datos y documentación en las oficinas de la AIG, desde el 1 de diciembre de 2023, en búsqueda de evidencias sobre posibles irregularidades.

Entre los investigados se encuentran también funcionarios bancarios y abogados vinculados con la operación de la plataforma. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y fortalecer la transparencia en el manejo de recursos públicos.