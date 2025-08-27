Panamá Nacionales -

Aprehenden a Luis Oliva, exadministrador de la AIG, y a otras tres personas

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron varias diligencias de allanamiento este miércoles en la denominada Operación de Cristal, en la que fue aprehendido el exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, y otras tres personas, a las que se les vincula a delitos contra la administración pública en modalidad de corrupción de servidores públicos, peculado y asociación ilícita para delinquir, en una investigación relacionada con la plataforma Listo.