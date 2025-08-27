Luis Oliva, exadministrador de la AIG, mantiene su inocencia, asegura su abogado tras aprehensión

El abogado Gustavo Pereira, representante del exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, aseguró que su cliente mantiene su inocencia y calificó su aprehensión como una medida excesiva.
Oliva fue aprehendido esta mañana en Parque Lefevre durante diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública relacionados con la creación y gestión de la plataforma Listo, desarrollada durante la pandemia para el pago del Vale Digital y las becas PASE-U.