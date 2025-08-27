Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 17:31

Luis Oliva, exadministrador de la AIG, mantiene su inocencia, asegura su abogado tras aprehensión

El abogado del exadministrador de la AIG, Luis Oliva, aseguró que su cliente mantiene su inocencia.

Luis Oliva

Luis Oliva, exadministrador de la AIG.

Ana Canto
Por Ana Canto

El abogado Gustavo Pereira, representante del exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, aseguró que su cliente mantiene su inocencia y calificó su aprehensión como una medida excesiva.

“Él mantenía un abogado acreditado desde hace más de un año en el expediente, es sorpresiva esta medida excesiva de aprehensión”, declaró Pereira a su salida de la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, donde se reunió con Oliva este martes por la tarde.

Oliva fue aprehendido esta mañana en Parque Lefevre durante diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública relacionados con la creación y gestión de la plataforma Listo, desarrollada durante la pandemia para el pago del Vale Digital y las becas PASE-U.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960816988911178091&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Aprehenden a Luis Oliva, exadministrador de la AIG, y a otras tres personas

Capturan a Luis Oliva, exdirector de la AIG, por la plataforma LISTO para pago del PASE-U y Vale digital

Tras denuncias de negligencia, ministro de Salud recorre el Hospital Nicolás A. Solano

Recomendadas

Más Noticias