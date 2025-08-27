Luis Oliva, exadministrador de la AIG, mantiene su inocencia, asegura su abogado tras aprehensión

Luis Oliva, exadministrador de la AIG.

Por Ana Canto El abogado Gustavo Pereira, representante del exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, aseguró que su cliente mantiene su inocencia y calificó su aprehensión como una medida excesiva.

“Él mantenía un abogado acreditado desde hace más de un año en el expediente, es sorpresiva esta medida excesiva de aprehensión”, declaró Pereira a su salida de la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, donde se reunió con Oliva este martes por la tarde.

