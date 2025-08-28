Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2025 - 16:55

Interpol Panamá extradita a ciudadano chino acusado de sustraer a tres menores en EE. UU.

Interpol Panamá extraditó a un hombre de nacionalidad china que es requerido en Estados Unidos acusado de sustracción de menores.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional informó que Interpol Panamá extraditó a un hombre de nacionalidad china que es requerido en Estados Unidos por la presunta sustracción internacional de tres menores.

