Brasil se sumará al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, tras visita del presidente Mulino

Brasil se sumará al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, coincidieron en la necesidad de mayor cooperación bilateral y regional durante un encuentro oficial en el Palacio de Planalto. En la declaración conjunta Panamá–Brasil, Lula reconoció la relevancia del Canal de Panamá para el comercio mundial y destacó la gestión soberana de las autoridades panameñas.

Por ello, anunció que Brasil se sumará al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, reafirmando su compromiso con los principios de neutralidad, eficiencia, no intervención y solución pacífica de controversias.

La visita oficial se da en el marco de la reciente adhesión de Panamá al Mercosur como Estado Asociado.

Acuerdos firmados a favor del Canal de Panamá

El encuentro concluyó con la firma de dos memorandos de entendimiento:

Cooperación portuaria: entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil, para promover el intercambio de información, rutas marítimas y medidas de descarbonización.

Sector agropecuario: entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, para impulsar intercambio técnico, capacitación y cooperación comercial.

Además, se acordó la venta de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano de Embraer al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), destinadas a patrullaje costero contra narcotráfico y crimen organizado.

Recepción oficial

Mulino fue recibido con honores de Estado por Lula Da Silva y su gabinete en el Palacio de Planalto, donde ambos mandatarios sostuvieron reuniones bilaterales y ampliadas. Posteriormente, la delegación panameña participó en un almuerzo oficial en el Palacio de Itamaraty.

Con este anuncio, Brasil se convierte en el primer país sudamericano en adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, reforzando los lazos de integración regional.