Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2025 - 14:07

Exadministrador de la AIG es trasladado al SPA por el caso de la plataforma Listo

Luis Oliva, exadministrador de la AIG, fue aprehendido por presunto peculado en el caso de la plataforma Listo, usada en Vale Digital y PASE-U.

Exadministrador de la AIG es trasladado al SPA

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue aprehendido este martes en Parque Lefevre durante diligencias de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la investigación por presunto peculado y asociación ilícita para delinquir en la creación y administración de la plataforma Listo.

Oliva llegó esta tarde al Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde se espera la audiencia de garantías. Su abogado defensor, Gustavo Pereira, afirmó que Oliva mantiene su inocencia y calificó la medida como excesiva.

"Él mantenía un abogado acreditado desde hace más de un año en el expediente, es sorpresiva esta medida de aprehensión", declaró Pereira a la salida de la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, donde se reunió con su cliente.

La investigación está relacionada con la gestión de la plataforma Listo, desarrollada durante la pandemia para administrar el pago del Vale Digital y el programa PASE-U.

