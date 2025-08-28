Hundimiento en la carretera Boyd Roosevelt obliga a caminar largas distancias en Colón.

En la provincia de Colón, los residentes de las comunidades de Buena Vista, Salamanca y San Juan han tenido que recorrer largas distancias a pie tras el hundimiento de la calzada asfáltica de la carretera Boyd Roosevelt, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Algunos conductores con vehículo particular se dirigen a la Autopista Panamá–Colón hasta el sector de Don Bosco, en Chilibre. Sin embargo, quienes dependen del transporte público deben caminar considerables trayectos.

Taxistas de la zona han ofrecido el servicio por B/. 1.00 por pasajero hasta el sector de Sabanitas, asegurando que no han incrementado el costo pese a la situación.

El MOP informó que los trabajos de reparación en el área de Guarumal tendrán una duración aproximada de dos meses. La Dirección Regional de Obras Públicas indicó que se están realizando esfuerzos para habilitar el acceso y así reducir las largas caminatas de los usuarios.