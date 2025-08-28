Metro de Panamá anuncia cierres parciales en Panamá Oeste, por construcción en Línea 3

El Metro de Panamá informó que, a partir del viernes 29 de agosto, iniciarán trabajos de construcción de la torre de evacuación 1 de la Línea 3, en la zona contigua a la carretera Roberto Chiari, vía hacia Panamá Pacífico, en la provincia de Panamá Oeste.

Metro de Panamá anuncia cierres temporales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmetrodepanama/status/1961154815595016616&partner=&hide_thread=false #MetroInforma

Cierre por trabajos de construcción de la torre de evacuación 1 de la Línea 3 en zona contigua a la carretera Roberto Chiari.



fecha de inicio, viernes 29 de agosto por un periodo de 4 meses.



Agradecemos su comprensión. #Línea3pty #conpasofirme pic.twitter.com/H66V9CBbBN — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) August 28, 2025

La obra tendrá una duración aproximada de cuatro meses, operando 24 horas al día. Aunque los carriles se mantendrán habilitados sin interrupciones, la empresa solicita a los conductores respetar el límite de velocidad de 40 km/h en el área de construcción, para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía.

El Metro de Panamá ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y reiteró la importancia de seguir las señales de tránsito instaladas en la zona para garantizar la seguridad de todos.