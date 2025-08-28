Panamá Oeste Nacionales -  28 de agosto de 2025 - 15:16

Metro de Panamá anuncia cierres parciales en Panamá Oeste, por construcción en Línea 3

Metro de Panamá informa cierres por construcción de torre de evacuación en Línea 3, en carretera Roberto Chiari hacia Panamá Pacífico.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que, a partir del viernes 29 de agosto, iniciarán trabajos de construcción de la torre de evacuación 1 de la Línea 3, en la zona contigua a la carretera Roberto Chiari, vía hacia Panamá Pacífico, en la provincia de Panamá Oeste.

La obra tendrá una duración aproximada de cuatro meses, operando 24 horas al día. Aunque los carriles se mantendrán habilitados sin interrupciones, la empresa solicita a los conductores respetar el límite de velocidad de 40 km/h en el área de construcción, para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía.

El Metro de Panamá ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y reiteró la importancia de seguir las señales de tránsito instaladas en la zona para garantizar la seguridad de todos.

