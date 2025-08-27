Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 10:17

Metro de Panamá, línea 1 y 2: Mantenimiento de trenes será realizado por Alstom

El Metro de Panamá adjudicó a Alstom Panamá el contrato de mantenimiento de ciclo largo de trenes de las líneas 1 y 2.

Por Noemí Ruíz

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 94-25, que autoriza la contratación mediante procedimiento excepcional entre Metro de Panamá, S.A. y Alstom Panamá, S.A., para realizar el mantenimiento de ciclo largo de los trenes de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá.

El contrato tiene un monto de B/.15,894,369.63 y un periodo de ejecución de veinte meses, e incluye trabajos de desmontaje, reemplazo y verificación de múltiples partes y componentes críticos de los trenes. Este proceso asegura que los trenes funcionen de manera confiable, reduciendo el riesgo de accidentes y averías, y contribuye a prolongar la vida útil del sistema, según destacó Metro de Panamá.

La resolución detalla que la Dirección de Operaciones y Mantenimiento realizó varias gestiones previas, incluyendo publicaciones en PanamaCompra, invitaciones a empresas especializadas y reuniones técnicas para definir el alcance del servicio. Tras cancelarse una primera cotización en línea por inconsistencias, se publicó una segunda, y finalmente se decidió adjudicar el contrato mediante procedimiento excepcional a Alstom Panamá, S.A.

Metro de Panamá subraya que esta operación es de alta importancia y nivel técnico, y requiere experiencia especializada para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte público en la ciudad.

