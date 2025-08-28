MIDES apoya a 74 ONGs y patronatos para programas sociales

Más de 20 mil personas en situación de vulnerabilidad se benefician de los programas y proyectos respaldados por el Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) a través de 74 organizaciones no gubernamentales (ONGs) y patronatos, informó este jueves la ministra Beatriz Carles.

La inversión anual destinada a estas instituciones asciende a B/.4,523,157.00, recursos públicos que financian más de 80 iniciativas en áreas como niñez, personas mayores, salud, discapacidad, capacitación y atención alimentaria, ofreciendo soluciones concretas a comunidades afectadas por la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

Estas declaraciones se dieron durante la conferencia “Normativas en la Gestión Social de los Patronatos y Organizaciones No Gubernamentales”, organizada por la Oficina Nacional de Administración de Subsidios Sociales (ONASS), que reunió a más de 50 representantes de organizaciones beneficiarias con el objetivo de reforzar su capacidad de gestión y garantizar el cumplimiento de los marcos legales que regulan el uso de los subsidios.

Programas sociales respaldados por MIDES

Durante la jornada se abordaron temas esenciales como la administración de fondos públicos, la transparencia en la ejecución de proyectos y las obligaciones tributarias, fortaleciendo la rendición de cuentas y asegurando que los beneficios sociales lleguen de manera justa y sostenible a quienes más los necesitan.

La ministra Carles resaltó el papel estratégico de las ONGs y patronatos como aliados del Estado en la promoción del desarrollo social, y reiteró el compromiso del Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino, de perfeccionar los procesos de asignación y supervisión de subsidios para fortalecer la equidad y la transparencia.

El MIDES recordó que en su sitio web oficial www.mides.gob.pa, la ciudadanía puede acceder a la sección “Rendición de Cuentas”, donde se encuentra información detallada sobre los fondos transferidos a ONGs, patronatos y fundaciones, reforzando la transparencia en la gestión públic a.