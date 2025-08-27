Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 12:07

Lotería Fiscal 2025: ¿Cuándo y dónde ver el primer sorteo?

El primer sorteo de la Lotería Fiscal se transmitirá en vivo muy pronto. Conozca aquí dónde y cuándo ver.

Lotería Fiscal 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El primer sorteo de la Lotería Fiscal se transmitirá en vivo este jueves 28 de agosto, a partir de las 3:00 p.m., desde el Centro Comercial Los Andes Mall. Las autoridades informaron que los sorteos se realizarán cada dos meses.

¿Dónde ver el primer sorteo de la Lotería fiscal?

El primer sorteo se podrá seguir en vivo a través de las redes sociales de la Dirección General de Ingresos (DGI), en Instagram y X, mediante el usuario @dgipma.

Embed - Direccion General de Ingresos on Instagram: " ¡Prepárate! Este jueves 28 de agosto a las 3:00 p.m., se realizará el primer sorteo de la Lotería Fiscal en Los Andes Mall. Disfrútalo EN VIVO por Hispania TV y nuestras redes sociales. @dgipma | @DGIpma | dgi.mef.gob.pa ¡No te pierdas este gran momento!"

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

  • Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
  • La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
  • Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

  • Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
  • Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
  • Solo se aceptan facturas originales y legibles.
  • Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
  • No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

  • Nombre completo
  • Número de cédula de identidad personal
  • Número de teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • Dirección residencial
  • Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Agosto 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

  • Administraciones Provinciales de Ingresos
  • Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
  • Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.
