Universidad de Panamá definió el día en que se elegirá al nuevo rector.

El Consejo General Universitario (CGU) aprobó el calendario oficial que fija el 1 de julio de 2026 como la fecha para la elección del rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de los centros regionales de la Universidad de Panamá (UP).
Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario (OEU), explicó que las fechas fueron establecidas en función de los tiempos de organización interna necesarios para garantizar el desarrollo transparente y ordenado del proceso.
De acuerdo con el artículo 361 del Estatuto Universitario, corresponde al OEU realizar la convocatoria oficial y coordinar la elección de las principales autoridades académicas y administrativas de la institución.
El cronograma contempla las siguientes fechas clave:
- 4 de febrero de 2026: Entrega y publicación del registro electoral.
- Del 9 de marzo al 13 de abril de 2026: Periodo de postulaciones, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- 20 de abril de 2026: Inicio de la admisión preliminar de candidaturas.
- Publicación oficial: Dentro de las 48 horas siguientes mediante edicto.
- 6 de mayo de 2026, 11:00 a.m.: Sorteo de colores y números de los candidatos.
- 29 de mayo de 2026: Fecha límite para que las autoridades en funciones renuncien si desean postularse, e inicio del periodo de propaganda electoral.
- 29 de junio de 2026: Cierre de la campaña electoral.