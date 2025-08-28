Universidad de Panamá definió el día en que se elegirá al nuevo rector.

El Consejo General Universitario (CGU) aprobó el calendario oficial que fija el 1 de julio de 2026 como la fecha para la elección del rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de los centros regionales de la Universidad de Panamá (UP).

Durante la sesión del máximo organismo universitario, se validó formalmente el cronograma electoral, que inicia el 30 de septiembre de 2025 con la convocatoria dirigida a profesores con tres años o más de antigüedad, personal administrativo permanente y estudiantes regulares, quienes integran el padrón electoral.

Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario (OEU), explicó que las fechas fueron establecidas en función de los tiempos de organización interna necesarios para garantizar el desarrollo transparente y ordenado del proceso.

De acuerdo con el artículo 361 del Estatuto Universitario, corresponde al OEU realizar la convocatoria oficial y coordinar la elección de las principales autoridades académicas y administrativas de la institución.

El cronograma contempla las siguientes fechas clave: