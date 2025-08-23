Universidad de Panamá, Contraloría y Senacyt lanzan doctorado en Control Gubernamental

La Universidad de Panamá , en alianza con la Contraloría General de la República y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), anunció el lanzamiento del Programa de Doctorado en Control Gubernamental y Gestión Pública, una iniciativa académica de alto nivel destinada a formar investigadores especializados en gestión y finanzas públicas, control y auditoría gubernamental.

El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, destacó que este doctorado surge como fruto de una alianza estratégica entre la máxima casa de estudios del país, la Contraloría como entidad fiscalizadora de los recursos públicos, y la Senacyt, en su rol de impulso a la investigación científica y tecnológica.

"A los futuros doctores en Gestión Gubernamental de la Gestión Pública, el conocimiento que generen a lo largo de este doctorado debe convertirse en propuestas innovadoras e instrumentos que permitan construir un Estado más eficiente, más justo y más cercano a las necesidades ciudadanas", expresó Flores.

Por su parte, el Dr. Luis Acosta, director del Centro Regional Universitario de San Miguelito, subrayó que el programa representa una respuesta visionaria ante los desafíos contemporáneos de la administración pública.

"En un mundo en donde la transparencia, la eficiencia y la integridad son pilares fundamentales de la gobernanza, Panamá dará un paso firme hacia el fortalecimiento institucional mediante la formación de doctores especializados en control gubernamental, capaces de generar conocimiento, proponer soluciones y liderar procesos transformadores", consideró Acosta.

En representación de la Contraloría, el director nacional de Fiscalización, Jorge Escobar, calificó el programa como un hito para el país:

"Con el lanzamiento de este programa, como instituciones públicas damos un paso histórico en nuestro país. Formaremos investigadores de muy alto perfil, todos ellos capaces de generar soluciones innovadoras en la administración pública hacia un modelo mas eficiente, transparente y responsable".

Este doctorado es producto de un Convenio de Colaboración Educativa entre la Universidad de Panamá, la Contraloría General y la Senacyt. A través de este acuerdo, se establece el respaldo académico y financiero para la formación de profesionales de la Contraloría durante los tres años que comprende el programa.

Finalmente, el secretario nacional de Senacyt, Dr. Eduardo Ortega Barría, destacó el impacto que tendrá este programa en el país:

"Cada profesional que hoy accede a este doctorado tendrá la oportunidad de crecer en lo personal y lo académico, y a la vez, de aplicar ese conocimiento al servicio del bienestar y el desarrollo nacional", sostuvo Ortega Barría.