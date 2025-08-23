ATTT implementa dos nuevos semáforos peatonales en la provincia de Veraguas

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) implementó dos nuevos semáforos peatonales en la Carretera Panamericana, en Santiago, Veraguas, con el objetivo de mejorar la seguridad de los peatones.
- Zona del Santiago Mall
- Área de la Universidad Latina
