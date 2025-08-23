ATTT implementa dos nuevos semáforos peatonales en la provincia de Veraguas

La ATTT puso en marcha dos nuevos semáforos peatonales en la Carretera Panamericana, en Santiago, Veraguas, diseñados para proteger a los peatones.



El primero está en la concurrida zona del Santiago Mall , y el segundo en el área de la Universidad Latina .#ConPasoFirme pic.twitter.com/nLnZ03h2Q9