ATTT implementa dos nuevos semáforos peatonales en la provincia de Veraguas

Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) implementó dos nuevos semáforos peatonales en la Carretera Panamericana, en Santiago, Veraguas, con el objetivo de mejorar la seguridad de los peatones.

Los semáforos se ubican en:

  • Zona del Santiago Mall
  • Área de la Universidad Latina
