Universidad de Panamá destaca como líder científica en Ranking Nature Index 2025

La Universidad de Panamá se posicionó como la institución de educación superior panameña con mayor aporte científico, al ocupar el primer lugar en el Ranking Nature Index 2025.

Desde 2018, la universidad ha mantenido su presencia en este prestigioso ranking internacional que mide la calidad y cantidad de publicaciones científicas en las revistas más reconocidas a nivel mundial.

La Universidad de Panamá (@UNIVERSIDAD_PMA) se posiciona como la institución de educación superior panameña con mayor aporte científico, al ocupar el primer lugar del Ranking Nature Index 2025.

Desde el año 2018 la Universidad de Panamá ha estado presente en este ranking…



— Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2025

Según la entidad, “El Nature Index es una referencia global que evalúa la calidad y la cantidad de publicaciones científicas en las revistas más prestigiosas del mundo, lo que convierte este reconocimiento en un hito significativo para la Universidad de Panamá y para la proyección internacional de la ciencia panameña”.

Este logro destaca la creciente influencia de la investigación panameña en el ámbito global y refuerza el compromiso de la universidad con la excelencia académica y científica.