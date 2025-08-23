La Alerta Amber ha sido activada 394 veces desde su implementación en 2024.

Desde su puesta en marcha el pasado 2 de junio de 2024, el sistema Alerta Amber ha sido activado en 394 ocasiones, logrando la localización de 367 niños, niñas y adolescentes en buen estado de salud, según datos oficiales del Ministerio Público.
El 6.85% restante, equivalente a 27 casos, permanece bajo investigación activa, en manos del Ministerio Público.
“La experiencia internacional confirma que la efectividad de este mecanismo depende de la participación activa de la ciudadanía, cada persona vigilante puede acelerar la localización y garantizar el regreso seguro de un niño a su familia”, recordó la entidad.