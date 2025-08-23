Panamá Nacionales -  23 de agosto de 2025 - 10:12

La Alerta Amber ha sido activada 394 veces desde su implementación en 2024

El sistema Alerta Amber ha sido activado en 394 ocasiones, logrando la localización de 367 niños, niñas y adolescentes.

La Alerta Amber ha sido activada 394 veces desde su implementación en 2024.

La Alerta Amber ha sido activada 394 veces desde su implementación en 2024.

MINSEG
Ana Canto
Por Ana Canto

Desde su puesta en marcha el pasado 2 de junio de 2024, el sistema Alerta Amber ha sido activado en 394 ocasiones, logrando la localización de 367 niños, niñas y adolescentes en buen estado de salud, según datos oficiales del Ministerio Público.

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) resaltó que estos resultados reflejan una efectividad del 93.15%, consolidando este mecanismo como una herramienta clave en la protección de menores desaparecidos.

El 6.85% restante, equivalente a 27 casos, permanece bajo investigación activa, en manos del Ministerio Público.

“La experiencia internacional confirma que la efectividad de este mecanismo depende de la participación activa de la ciudadanía, cada persona vigilante puede acelerar la localización y garantizar el regreso seguro de un niño a su familia”, recordó la entidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1959226615352984024&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Chiriquí y Colón

Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Bocas del Toro y Panamá

Alerta Amber: ratifican a la subcomisionada Sumilexy Miller como directora ejecutiva

Recomendadas

Más Noticias