La Alerta Amber ha sido activada 394 veces desde su implementación en 2024. MINSEG

Por Ana Canto Desde su puesta en marcha el pasado 2 de junio de 2024, el sistema Alerta Amber ha sido activado en 394 ocasiones, logrando la localización de 367 niños, niñas y adolescentes en buen estado de salud, según datos oficiales del Ministerio Público.

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) resaltó que estos resultados reflejan una efectividad del 93.15%, consolidando este mecanismo como una herramienta clave en la protección de menores desaparecidos.

