IDAAN realiza reparaciones en una tubería ubicada en el sector de Chilibre

El IDAAN informó que dos incidencias han provocado afectaciones en el servicio en sectores de Chilibre, Panamá Norte.

Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre dos incidencias registradas en la red de distribución de agua potable en Panamá Norte, lo que ha provocado irregularidades en el servicio.

Una de las afectaciones corresponde a una tubería de 10 pulgadas, que ha impactado el suministro en sectores del corregimiento de Chilibre, incluyendo El 20, San Juan, El Giral y varias barriadas de Buena Vista.

