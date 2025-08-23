¡Una danesa vestida de pollera! Miss Universo Victoria Kjaer se engalana con el traje típico nacional

La Miss Universo 2024, Victoria Kjaer , se engalanó con el traje típico nacional, la pollera, durante su visita oficial en Panamá, acompañada por la Miss Panamá, Mirna Caballini.

La ‘mujer más hermosa del mundo’ vistió una elegante pollera santeña en tono morado, complementada con un deslumbrante juego de peinetas, tembleques y joyas, resaltando la riqueza del folclore panameño.

miss universo pollera Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, vestida con la pollera. @douglasdiazphoto

Durante su estancia en el país, Kjaer ha expresado su entusiasmo por conocer la cultura, naturaleza y calidez del pueblo panameño.

Como parte de su agenda, este domingo 24 de agosto, a partir de la 1:00 p.m., ambas reinas de belleza realizarán una presentación especial en el Centro Comercial El Dorado, donde compartirán con el público.

En su participación en el programa Tu Mañana, el martes 19 de agosto, Victoria ofreció un mensaje inspirador: invitó a todas las personas a luchar por sus sueños, con trabajo, esfuerzo y disciplina, destacando que es posible alcanzar cualquier meta con determinación.