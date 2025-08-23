Miss Universo Miss Universo -  23 de agosto de 2025 - 11:49

¡Una danesa vestida de pollera! Miss Universo Victoria Kjaer se engalana con el traje típico nacional

La Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, se engalanó con la pollera, durante su visita oficial en Panamá.

Miss Universo Victoria Kjaer se engalana con la pollera.

Miss Universo Victoria Kjaer se engalana con la pollera.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, se engalanó con el traje típico nacional, la pollera, durante su visita oficial en Panamá, acompañada por la Miss Panamá, Mirna Caballini.

La ‘mujer más hermosa del mundo’ vistió una elegante pollera santeña en tono morado, complementada con un deslumbrante juego de peinetas, tembleques y joyas, resaltando la riqueza del folclore panameño.

miss universo pollera
Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, vestida con la pollera.

Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, vestida con la pollera.

Durante su estancia en el país, Kjaer ha expresado su entusiasmo por conocer la cultura, naturaleza y calidez del pueblo panameño.

Como parte de su agenda, este domingo 24 de agosto, a partir de la 1:00 p.m., ambas reinas de belleza realizarán una presentación especial en el Centro Comercial El Dorado, donde compartirán con el público.

En su participación en el programa Tu Mañana, el martes 19 de agosto, Victoria ofreció un mensaje inspirador: invitó a todas las personas a luchar por sus sueños, con trabajo, esfuerzo y disciplina, destacando que es posible alcanzar cualquier meta con determinación.

Embed - Organización Señorita Panamá on Instagram: "Dos reinas que hoy son motivo de orgullo para Panamá. Victoria Kjær, Miss Universe 2024, y Myrna Cabalín, Miss Universe Panamá 2024, unidas por la pasión de representar con belleza, valores y compromiso a nuestra tierra en el escenario universal. Foto @douglasdiazphoto Locación @hotelgoldentower Polleras, tembleques y joyero @lilianely06 Maquillaje @carlosm.makeup @luisquinterog1 Atavío @royerperezartist"

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Glamour total! Victoria Kjaer deslumbra a Panamá en su visita como Miss Universo

Miss Universo Victoria Kjaer comparte experiencia junto a Miss Panamá 2025

Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, está en Panamá y lista para conocer el país

Recomendadas

Más Noticias