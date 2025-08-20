Panamá Entretenimiento -  20 de agosto de 2025 - 11:41

Miss Universo Victoria Kjaer comparte experiencia junto a Miss Panamá 2025

Victoria Kjaer, actual Miss Universo, conversó sobre retos y liderazgo en Tu Mañana. Mirna Caballini representará a Panamá en Miss Universo 2025.

Noemí Ruíz

La actual Miss Universo, Victoria Kjaer, visitó el programa Tu Mañana y conversó con Alex Medela sobre su experiencia como reina de belleza. Durante la entrevista, Kjaer destacó los retos, aprendizajes y la disciplina que requiere cumplir con los compromisos de su rol, especialmente en la promoción del empoderamiento y liderazgo.

Mirna Caballini representará a Panamá en Miss Universo 2025

En el mismo programa estuvo Mirna Caballini, quien representará a Panamá en el Miss Universo 2025, compartiendo sus expectativas y preparación para el certamen internacional.

La conversación permitió a los televidentes conocer el detrás de escena de la vida de las reinas de belleza, así como la importancia de los programas de desarrollo personal y liderazgo que promueven.

