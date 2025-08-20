Yo Me Llamo 2025: Alejandra Guzmán y Freddie Mercury fueron los participantes eliminados del cuarto show

Este martes 19 de agosto se transmitió el cuarto show de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025, donde siete participantes demostraron su talento al imitar a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Pedrito Altamiranda, Alejandro Torres, Bad Bunny, Elvis Presley, entre otros.
Durante esta cuarta gala, los imitadores Alejandra Guzmán y Freddie Mercury fueron los eliminados de la competencia. Sin embargo, aún tendrán una segunda oportunidad para regresar al escenario a través del programa Come Back Más Móvil Panamá, contra El Puma, este jueves 21 de agosto por el canal de YouTube de Telemetro, desde las 8:00 p.m.
Detalles del cuarto show de Yo Me Llamo 2025
- El ganador de la noche fue Bad Bunny.
- Los más votados por el quinto jurado fueron Bad Bunny y Pedrito Altamiranda.
- El próximo show de Yo Me Llamo 2025 será el martes 26 de agosto, a partir de las 8:30 p.m., por Telemetro y en transmisión en vivo a través de https://www.telemetro.com/endirecto