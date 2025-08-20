Yo Me Llamo 2025: Alejandra Guzmán y Freddie Mercury fueron los participantes eliminados del cuarto show

Este martes 19 de agosto se transmitió el cuarto show de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025 , donde siete participantes demostraron su talento al imitar a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Pedrito Altamiranda, Alejandro Torres, Bad Bunny, Elvis Presley, entre otros.

Durante esta cuarta gala, los imitadores Alejandra Guzmán y Freddie Mercury fueron los eliminados de la competencia. Sin embargo, aún tendrán una segunda oportunidad para regresar al escenario a través del programa Come Back Más Móvil Panamá, contra El Puma, este jueves 21 de agosto por el canal de YouTube de Telemetro, desde las 8:00 p.m.

Detalles del cuarto show de Yo Me Llamo 2025

El ganador de la noche fue Bad Bunny.

Los más votados por el quinto jurado fueron Bad Bunny y Pedrito Altamiranda.

El próximo show de Yo Me Llamo 2025 será el martes 26 de agosto, a partir de las 8:30 p.m., por Telemetro y en transmisión en vivo a través de https://www.telemetro.com/endirecto