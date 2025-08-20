| Telemetro
Panamá Yo me Llamo -  20 de agosto de 2025 - 07:21

Yo Me Llamo 2025: ¿A qué hora y dónde ver el quinto show?

Conoce todos los detalles para ver el quinto show en vivo del fenómeno favorito de la televisión panameña, Yo Me Llamo 2025.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Luego del tercer programa Yo Me Llamo 2025: Escenario de los Sueños, lleno de emoción, los fanáticos se mantienen a la expectativa de quiénes permanecerán en el quinto show, que se transmitirá en vivo durante la séptima temporada.

¿Cuándo y dónde ver el quinto show en vivo?

Embed - Yo Me Llamo en Instagram: "¡GANA AQUÍ! El Escenario de los Sueños, el escenario que ha visto mucho talento, en cada temporada. HOY tendrán la oportunidad de ganar certificados por $100 dólares contestando la siguiente pregunta: ¿Cuál fue el TOP 3 en el TERCER SHOW EN VIVO en esta 7ma temporada? ¡LOS PRIMEROS EN CONTESTAR DE FORMA CORRECTA, GANAN! #YoMeLlamoPa"
View this post on Instagram

A post shared by Yo Me Llamo (@yomellamopa)

El quinto show en vivo de Yo Me Llamo 2025 será el próximo martes 26 de agosto, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo a través de las pantallas de Telemetro.

Esta nueva temporada promete sorprender con más imitadores, presentaciones espectaculares y mucha emoción para el público panameño.

