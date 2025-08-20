Yo Me Llamo 2025: ¿A qué hora y dónde ver el quinto show?

Luego del tercer programa Yo Me Llamo 2025 : Escenario de los Sueños, lleno de emoción, los fanáticos se mantienen a la expectativa de quiénes permanecerán en el quinto show, que se transmitirá en vivo durante la séptima temporada.

¿Cuándo y dónde ver el quinto show en vivo?

Embed - Yo Me Llamo en Instagram: "¡GANA AQUÍ! El Escenario de los Sueños, el escenario que ha visto mucho talento, en cada temporada. HOY tendrán la oportunidad de ganar certificados por $100 dólares contestando la siguiente pregunta: ¿Cuál fue el TOP 3 en el TERCER SHOW EN VIVO en esta 7ma temporada? ¡LOS PRIMEROS EN CONTESTAR DE FORMA CORRECTA, GANAN! #YoMeLlamoPa" View this post on Instagram A post shared by Yo Me Llamo (@yomellamopa)

El quinto show en vivo de Yo Me Llamo 2025 será el próximo martes 26 de agosto, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo a través de las pantallas de Telemetro.

Esta nueva temporada promete sorprender con más imitadores, presentaciones espectaculares y mucha emoción para el público panameño.