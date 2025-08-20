Yo Me Llamo 2025: conoce los resultados del cuarto show

El escenario de los sueños se encendió este lunes con el cuarto show en vivo de Yo Me Llamo 2025 , una noche llena de talento, nostalgia y sabor panameño que hizo vibrar a miles de fanáticos.

Los imitadores demostraron su pasión y esfuerzo, y el jurado junto con el público decidieron quiénes brillaron más en esta esperada séptima temporada.

Bad Bunny le puso ritmo al escenario, demostrando que la música tiene fuerza propia. Por su parte, Alejandra Guzmán y Freddie Mercury con una actuación llena de ritmo, mostraron su talento sin embargo, fueron eliminado y tendrán que enfrentarse en la batalla junto a El Puma.

Resultados del cuarto show de Yo Me Llamo 2025

Bad Bunny

Etta James

Elvis Presley

Ivy Queen

Pedrito Altamiranda

Alejandro Torres

Freddie Mercury

Alejandra Guzmán

Con estos artistas, la competencia se eleva a otro nivel, y los participantes deberán mostrar todo su potencial, revelando más sorpresas, emociones y espectaculares shows en las próximas galas.