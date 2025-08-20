Condenan a 9 años a implicado en robo a adulta mayor en Chanis

Uno de los responsables del robo a una adulta mayor en el sector de Chanis, ocurrido en marzo de 2023, fue condenado a 108 meses de prisión (9 años) tras aceptar su participación en el delito y acogerse a un acuerdo de pena.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN), la víctima había retirado B/.3,520.00 en efectivo de una sucursal bancaria cuando fue vigilada por el ahora sancionado, quien proporcionó información a dos cómplices. Los sujetos siguieron a la mujer hasta su residencia, donde fue agredida y despojada del dinero y un teléfono celular.

Implicado en el robo a una adulta mayor en Chanis

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que permitió a las autoridades sustentar la acusación y avanzar en el proceso judicial.

Con esta condena, el Ministerio Público reafirma su compromiso de continuar investigando y presentando ante la justicia a los responsables de este tipo de delitos que afectan la seguridad ciudadana.