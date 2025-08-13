Yo Me Llamo 2025: ¿A qué hora y dónde ver el cuarto show?

Luego del cuarto programa del escenario de los sueños, lleno de emoción, los fanáticos de Yo Me Llamo 2025 : se mantienen a la expectativa de quienes permanecerán en el Show en vivo de la séptima temporada.

¿Cuándo y dónde ver el cuarto show en vivo?

YO ME LLAMO 2025 - 2do Show

El cuarto show en vivo de Yo Me Llamo 2025 será el próximo martes 19 de agosto, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo a través de las pantallas de Telemetro.

Esta nueva temporada promete sorprender con más imitadores, presentaciones espectaculares y mucha emoción para el público panameño.