Yo Me Llamo 2025: ¿A qué hora y dónde ver el cuarto show?

Conoce todos los detalles para ver el cuarto show en vivo del fenómeno favorito de la televisión panameña, Yo Me Llamo 2025.

Noemí Ruíz
Luego del cuarto programa del escenario de los sueños, lleno de emoción, los fanáticos de Yo Me Llamo 2025: se mantienen a la expectativa de quienes permanecerán en el Show en vivo de la séptima temporada.

¿Cuándo y dónde ver el cuarto show en vivo?

El cuarto show en vivo de Yo Me Llamo 2025 será el próximo martes 19 de agosto, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo a través de las pantallas de Telemetro.

Esta nueva temporada promete sorprender con más imitadores, presentaciones espectaculares y mucha emoción para el público panameño.

