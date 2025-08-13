Yo Me Llamo 2025: conoce los resultados del tercer show en vivo

El escenario de los sueños se encendió este lunes con el tercer show en vivo de Yo Me Llamo 2025 , una noche llena de talento, nostalgia y sabor panameño que hizo vibrar a miles de fanáticos.

Los imitadores demostraron su pasión y esfuerzo, y el jurado junto con el público decidieron quiénes brillaron más en esta esperada séptima temporada.

Alejandra Guzmán le puso ritmo al escenario, demostrando que la música tiene fuerza propia. Por su parte, Héctor Lavoe con una actuación llena de sazón, mostró su talento en su tercer show de esta temporada; sin embargo, fue eliminado.

Resultados del tercer show de Yo Me Llamo 2025 con los 09 clasificados

Elvis Presley

Alejandra Guzmán

Etta James

Ivy Queen

Pedrito Altamiranda

Alejandro Torres

Freddie Mercury

Bad Bunny

Héctor Lavoe

Con estos artistas, la competencia apenas comienza y promete más sorpresas, emociones y espectaculares shows en las próximas galas.