Yo Me Llamo -  18 de agosto de 2025

Yo Me Llamo 2025 sorprende con una doble eliminación en el cuarto programa de este martes

Para esta gala, dos competidores serán eliminados del programa, según revelaron los propios participantes de Yo Me Llamo.

Ana Canto
Este martes 19 de agosto se realizará el cuarto show de Yo Me Llamo 2025, con la participación de imitadores de reconocidos artistas como Pedrito Altamiranda, Freddie Mercury, Ivy Queen, Alejandra Guzmán, Elvis Presley, Etta James, Alejandro Torres y Bad Bunny.

Para esta gala, dos competidores serán eliminados del programa, según revelaron los propios participantes durante su intervención en el programa Tu Mañana del lunes 18 de agosto.

Los concursantes contaron que, durante los ensayos del sábado, recibieron la sorpresiva noticia de que habría doble eliminación, lo que generó tensión en el grupo. Algunos incluso olvidaron parte de sus letras debido a los nervios.

Los dos participantes que resulten eliminados deberán enfrentarse a El Puma, quien ha recibido el respaldo del público a través del segmento Come Back +Móvil, transmitido por el canal de YouTube de Telemetro.

