Tribunal Electoral aprueba nuevo artículo sobre donaciones privadas en el financiamiento político

En la sesión ordinaria número 19 de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) en el Tribunal Electoral , celebrada este jueves 28 de agosto de 2025, se aprobó la inclusión del artículo 232-A al Código Electoral, con el fin de reforzar la transparencia en el financiamiento político.

La propuesta, presentada por un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), establece que todo ingreso proveniente de donaciones privadas deberá estar respaldado por un documento oficial emitido por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral, en el que se detallen el origen y registro de los fondos. Dicho documento será enviado en línea y formará parte de los informes de ingresos de los partidos y candidatos.

CNRE del Tribunal Electoral aprueba nuevo artículo

Además, la nueva normativa dispone que ningún aporte en efectivo, de una sola fuente, podrá superar los B/.1,000, mientras que la suma total de las donaciones en efectivo no podrá exceder el 7% del tope de financiamiento privado correspondiente a cada cargo de elección.

La CNRE informó que en la próxima sesión, programada para el 4 de septiembre de 2025, continuará la discusión del capítulo sobre gastos del financiamiento político electoral.