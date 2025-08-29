Ministerio Público busca a ciudadano chino por presunta falsificación de documentos.

El Ministerio Público informó que se encuentra tras la búsqueda de Weihua Luo, requerido por falsificación de documentos. La entidad solicitó a los ciudadanos que, si cuentan con información sobre su paradero, se comuniquen a los teléfonos 524-2417 o 524-2362, correspondientes a la Sección de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía.