El Ministerio Público informó que se encuentra tras la búsqueda de Weihua Luo, requerido por falsificación de documentos. La entidad solicitó a los ciudadanos que, si cuentan con información sobre su paradero, se comuniquen a los teléfonos 524-2417 o 524-2362, correspondientes a la Sección de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía.
Panamá Nacionales - 29 de agosto de 2025 - 12:17
Ministerio Público busca a ciudadano chino por presunta falsificación de documentos
