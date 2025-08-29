Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2025 - 12:17

Ministerio Público busca a ciudadano chino por presunta falsificación de documentos

El Ministerio Público informó que se encuentra tras la búsqueda de Weihua Luo, requerido por falsificación de documentos.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público informó que se encuentra tras la búsqueda de Weihua Luo, requerido por falsificación de documentos. La entidad solicitó a los ciudadanos que, si cuentan con información sobre su paradero, se comuniquen a los teléfonos 524-2417 o 524-2362, correspondientes a la Sección de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía.

