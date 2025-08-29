Jornada de reciclaje en Pueblo Nuevo este sábado 30 de agosto

Este sábado 30 de agosto, los residentes de la ciudad de Panamá tendrán la oportunidad de participar en una jornada de reciclaje frente a la Estación del Metro de Pueblo Nuevo, a partir de las 9:00 a.m.

En la jornada de reciclaje estarán recibiendo diferentes tipos de materiales

Este sábado 30 de agosto habrá una jornada de reciclaje frente a la Estación del Metro de Pueblo Nuevo a partir de las 9:00 a.m., donde se estará recibiendo envases tetra pak, hierro, cartón, papel, vidrio, hojalatas y latas.



La actividad es organizada por Tetra Pak, Estrella… pic.twitter.com/qMhMdBcXux



La actividad es organizada por Tetra Pak, Estrella… pic.twitter.com/qMhMdBcXux — Telemetro Reporta (@TReporta) August 29, 2025

Durante la actividad se estarán recibiendo materiales como envases Tetra Pak, hierro, cartón, papel, vidrio, hojalatas y latas, con el fin de promover una cultura de sostenibilidad y manejo responsable de los desechos.

La iniciativa es organizada por Tetra Pak, Estrella Azul y la Junta Comunal de Pueblo Nuevo, quienes invitan a la comunidad a sumarse y contribuir al cuidado del ambiente.