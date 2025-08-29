Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2025 - 11:24

Jornada de reciclaje en Pueblo Nuevo este sábado 30 de agosto

Este sábado 30 de agosto habrá una jornada de reciclaje frente a la Estación del Metro de Pueblo Nuevo desde las 9:00 a.m. Recibe envases, cartón, papel.

Noemí Ruíz
Este sábado 30 de agosto, los residentes de la ciudad de Panamá tendrán la oportunidad de participar en una jornada de reciclaje frente a la Estación del Metro de Pueblo Nuevo, a partir de las 9:00 a.m.

En la jornada de reciclaje estarán recibiendo diferentes tipos de materiales

Durante la actividad se estarán recibiendo materiales como envases Tetra Pak, hierro, cartón, papel, vidrio, hojalatas y latas, con el fin de promover una cultura de sostenibilidad y manejo responsable de los desechos.

La iniciativa es organizada por Tetra Pak, Estrella Azul y la Junta Comunal de Pueblo Nuevo, quienes invitan a la comunidad a sumarse y contribuir al cuidado del ambiente.

