Nueva York Deportes -  29 de agosto de 2025 - 14:11

US Open: tenista polaco logra ubicar al niño tras incidente con su gorra

El tenista polaco Kamil Majchrzak logró ubicar a la familia de un niño a quien intentó regalarle su gorra en el US Open.

US Open: tenista polaco logra ubicar al niño tras incidente

US Open: tenista polaco logra ubicar al niño tras incidente

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El tenista polaco Kamil Majchrzak logró contactar a la familia de un niño del público a quien intentó obsequiarle su gorra tras vencer al ruso Karen Khachanov en el US Open, pero cuyo gesto se vio interrumpido cuando un hombre adulto la arrebató.

El propio Majchrzak compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes donde explicaba que no se había percatado de que el niño no había podido recibir la gorra, y pidió la ayuda de sus seguidores para ubicarlo.

Polaco Kamil Majchrzak encuentra al niño al que quiso regalar su gorra en el US Open

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961497488029851689&partner=&hide_thread=false

Una hora más tarde, el jugador confirmó que ya había logrado contactar a la familia del pequeño aficionado. El gesto frustrado y la acción del adulto generaron repudio en redes sociales, donde usuarios calificaron la actitud como irrespetuosa e injusta hacia el niño.

Con su rápida respuesta, Majchrzak consiguió transformar una situación incómoda en un momento positivo para el joven fanático del tenis.

En esta nota:
Seguir leyendo

"Hay seis partidos y tenemos que salir a morir", Thomas Christiansen sobre las eliminatorias mundialistas

Selección de Panamá: Everardo Rose, destacado del Plaza Amador, convocado para las eliminatorias mundialistas

¡SOLD OUT! Entradas agotadas para Panamá vs Guatemala en eliminatorias Concacaf

Recomendadas

Más Noticias