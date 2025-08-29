US Open: tenista polaco logra ubicar al niño tras incidente con su gorra

El tenista polaco Kamil Majchrzak logró contactar a la familia de un niño del público a quien intentó obsequiarle su gorra tras vencer al ruso Karen Khachanov en el US Open , pero cuyo gesto se vio interrumpido cuando un hombre adulto la arrebató.

El propio Majchrzak compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes donde explicaba que no se había percatado de que el niño no había podido recibir la gorra, y pidió la ayuda de sus seguidores para ubicarlo.

Una hora más tarde, el jugador confirmó que ya había logrado contactar a la familia del pequeño aficionado. El gesto frustrado y la acción del adulto generaron repudio en redes sociales, donde usuarios calificaron la actitud como irrespetuosa e injusta hacia el niño.

Con su rápida respuesta, Majchrzak consiguió transformar una situación incómoda en un momento positivo para el joven fanático del tenis.