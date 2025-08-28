Thomas Christiansen revela lista de convocados para partidos eliminatorias Concacaf

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) dio a conocer que el entrenador de la Selección Mayor Masculina de Panamá, Thomas Christiansen, dio a conocer este 28 de agosto la lista de 24 jugadores convocados para los dos primeros partidos del Grupo A de la Ronda Final de Eliminatorias Concacaf 2025.
De los convocados, 22 militan en el extranjero y dos jugadores provienen del ámbito local.
Convocados por Thomas Christiansen para partidos eliminatorias Concacaf
Los partidos programados son: Surinam vs Panamá el 4 de septiembre y Panamá vs Guatemala el 8 de septiembre.
Los jugadores elegidos son:
- Orlando Mosquera
- Luis Mejía
- César Samudio
- José Córdoba
- Andrés Cedeño
- César Blackman
- Edgardo Fariña
- Fidel Escobar
- Carlos Harvey
- Michael Murillo
- Erick Davis
- Jorge Abdiel Gutiérrez
- Aníbal Godoy
- César Yanis
- Edward Cedeño
- Cristian Jesús Martínez
- José Luis Rodríguez
- Édgar Bárcenas
- Adalberto Carrasquilla
- Ismael Díaz
- Everardo Ernesto Rose
- Cecilio Waterman
- José Fajardo
- Tomás Rodríguez
Los próximos encuentros serán:
- Surinam vs Panamá, el jueves 4 de septiembre como visitante.
- Panamá vs Guatemala, el lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá.
La Selección Mayor iniciará su concentración el sábado 30 de agosto en un hotel de la localidad, con primer entrenamiento programado para el domingo 31 de agosto en horas de la noche en el estadio Rommel Fernández. Los aficionados podrán seguir de cerca la preparación del onceno nacional mientras busca asegurar su clasificación en la ronda final de Concacaf.