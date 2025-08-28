Thomas Christiansen revela lista de convocados para partidos eliminatorias Concacaf

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) dio a conocer que el entrenador de la Selección Mayor Masculina de Panamá, Thomas Christiansen , dio a conocer este 28 de agosto la lista de 24 jugadores convocados para los dos primeros partidos del Grupo A de la Ronda Final de Eliminatorias Concacaf 2025.

De los convocados, 22 militan en el extranjero y dos jugadores provienen del ámbito local.

Convocados por Thomas Christiansen para partidos eliminatorias Concacaf

Los partidos programados son: Surinam vs Panamá el 4 de septiembre y Panamá vs Guatemala el 8 de septiembre.

Los jugadores elegidos son:

Orlando Mosquera

Luis Mejía

César Samudio

José Córdoba

Andrés Cedeño

César Blackman

Edgardo Fariña

Fidel Escobar

Carlos Harvey

Michael Murillo

Erick Davis

Jorge Abdiel Gutiérrez

Aníbal Godoy

César Yanis

Edward Cedeño

Cristian Jesús Martínez

José Luis Rodríguez

Édgar Bárcenas

Adalberto Carrasquilla

Ismael Díaz

Everardo Ernesto Rose

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez

Los próximos encuentros serán:

La Selección Mayor iniciará su concentración el sábado 30 de agosto en un hotel de la localidad, con primer entrenamiento programado para el domingo 31 de agosto en horas de la noche en el estadio Rommel Fernández. Los aficionados podrán seguir de cerca la preparación del onceno nacional mientras busca asegurar su clasificación en la ronda final de Concacaf.