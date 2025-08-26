Eliminatorias Concacaf 2025: Fechas y horarios de Panamá confirmados

La Fase Final de las Eliminatorias de Concacaf 2025 , el cuerpo técnico de la Selección de Panamá continúa su preparación integral para los encuentros decisivos que se jugarán en los próximos meses.

El director Técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, se siente optimista con el inicio de las eliminatorias del Mundial 2026. Cree que el equipo está mejor preparado mentalmente para aguantar la presión, a diferencia que en la ruta a Catar, y ve como ventajas competitivas que muchos jugadores militen en el extranjero, así como su extraordinaria capacidad física.

Calendario de partidos de Panamá – Eliminatorias Concacaf en septiembre 2025

Surinam vs Panamá: 4 de septiembre, 6:30 p.m., Dr. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

4 de septiembre, 6:30 p.m., Dr. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR Panamá vs Guatemala: 8 de septiembre, 8:30 p.m., Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

El cuerpo técnico trabaja para maximizar el rendimiento físico y táctico del equipo, asegurando que jugadores y cuerpo de apoyo estén alineados en nutrición, recuperación y análisis de rivales, con el objetivo de clasificar al Mundial 2026.