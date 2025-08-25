Selección de Panamá 2025: Calendario oficial de eliminatorias de CONCACAF

A pocas semanas del inicio de la Fase Final de las Eliminatorias de Concacaf 2025 , el cuerpo técnico de la Selección de Panamá continúa su preparación integral para los partidos decisivos que se disputarán en septiembre y los meses siguientes.

El jueves 21 de agosto, el director técnico Thomas Christiansen encabezó una reunión en la sede de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), con la participación de miembros del cuerpo médico, fisioterapeutas, nutricionista, analistas de video, preparadores físicos, asistentes técnicos y utilería, todos alineados con los objetivos deportivos de la etapa definitiva.

Calendario de partidos de Panamá – Eliminatorias Concacaf 2025

Surinam vs Panamá – 4 de septiembre, 6:30 p.m., Dr Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

– 4 de septiembre, 6:30 p.m., Dr Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR Panamá vs Guatemala – 8 de septiembre, 8:30 p.m., Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

– 8 de septiembre, 8:30 p.m., Estadio Rommel Fernández Gutiérrez Panamá vs El Salvador – 10 de octubre (Por confirmar), Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador, SLV

– 10 de octubre (Por confirmar), Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador, SLV Panamá vs Surinam – 14 de octubre, 8:00 p.m., Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

– 14 de octubre, 8:00 p.m., Estadio Rommel Fernández Gutiérrez Guatemala vs Panamá – 13 de noviembre (Por confirmar), Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala

– 13 de noviembre (Por confirmar), Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala Panamá vs El Salvador – 18 de noviembre (Por confirmar), Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Christiansen subrayó la importancia de los próximos compromisos: “En estos meses nos jugamos todo”. Además, detalló su reciente viaje a San Diego, California, donde se reunió con el capitán Aníbal Godoy y sostuvo encuentros virtuales con los demás capitanes para coordinar aspectos deportivos y extradeportivos.

Junto al gerente de Selecciones Nacionales, Pedro Núñez, Christiansen visitó Paramaribo, Surinam, para conocer las condiciones logísticas del primer duelo eliminatorio.